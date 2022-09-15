Okan Buruk'un düzeltmek istediği maddeler

Sarı-kırmızılı ekip, geriye düştüğü son iki maçı kazandı. Bu durum keyifleri yerine getirdi ancak daha iyisini isteyen teknik direktör Okan Buruk eksikler üzerinde yoğunlaştı.

Gaziantep FK ve ardından gelen Kasımpaşa galibiyeti Galatasaray'da yüzleri güldürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da geriye düşmesine karşın geri dönüş yapmayı başardı. Bu nedenle keyifler yerinde.

Yeni transferler sayesinde durumun çok daha iyi olacağına dair ciddi bir inanç oluştu.

Okan Hoca ipleri sıkı tutuyor

Teknik direktör Okan Buruk ise üst üste gelen galibiyetlere karşın ipleri sıkı tutmaya devam ediyor.

Okan Buruk özellikle de bazı istatistikleri değiştirmek gerektiğine inanıyor.

Duran toptan atılan şutlara rağmen gol çıkarılamaması.

Ligin en çok şut atan takımlarından birisi olmalarına rağmen gol sayılarının az kalması.

Daha efektif dripling atılması.

Ortaların başarısızlığı ve kötü kontrol yüzünden kaybedilen toplar.Okan Buruk'un, bu açıkların kapanması için idmanlarda yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.

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