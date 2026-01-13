Oktay Derelioğlu'ndan ses getirecek sözler: Beşiktaş’ta kriz Sürüyor, Saran’a yakışmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Efsane golcü Oktay Derelioğlu, ses getiren yorumlarıyla ESH Spor ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar moderatörlüğünde gündemi değerlendiren Derelioğlu'nun gündeminde yine bomba konular vardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Kupa finalindeki performanslarını değerlendiren Derelioğlu, mücadelenin oyun anlamında sarı-lacivertlilerin hakkı olduğunu söyledi.

SÜPER KUPA FİNALİ VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi'nin performansına da ayrı bir parantez açan Derelioğlu, Fransız oyuncunun maçın en iyisi olduğunu belirtti.

Daha sonra derbinin ardından yapılan paylaşımları eleştiren efsane golcü, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bu duruma müsaade etmemesi gerektiğini aktardı.

Mücadelelerin öncesi ve sonrasında centilmence geçmesinin gerekliliğine vurgu yapan Derelioğlu, görevli isimlerin yaptığı açıklamaların da önemine değindi.

"OKAN BURUK CANI YANDIĞINDA FARKLI KONUŞUYOR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili konuşan Derelioğlu, "Ayağına basıldığında çok canı yanan bir adam. Şu an işler iyi gidiyor ama biraz canı yandığı zaman farklı konuşmalar yapıyor." dedi.

Beşiktaş'ın gündemini de değerlendiren Derelioğlu, siyah-beyazlı ekibin golcüsü Tammy Abraham'a Aston Villla'dan herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.

"ABRAHAM'A TEKLİF YOK"

Derelioğlu, Abraham'ın Beşiktaş'ta oyun formasyonunu bozduğunu ve aynısını gitmesi durumunda Aston Villa'da da yapacağını ifade etti.

Ünlü golcü son olarak ise Beşiktaş'ın transferde önceliğinin, forvet hattı olması gerektiğine vurgu yaptı.

