Olaylı derbi davası: Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'ye hapis cezası

- Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 5 Fenerbahçeli sanık yargılandı.
- Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş dahil hepsi 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.
- Mahkeme, sanıkların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Süper Lig'de tarihler 19 Mayıs 2024'ü gösterdiğinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ortalık karışmıştı.
Özellikle mücadelenin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
DAVADA KARAR ÇIKTI
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Mert Hakan Yandaş duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlandı.
1 YIL 4 AY 11 GÜN HAPİS CEZASI...
Mahkeme kararınca Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal “haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.