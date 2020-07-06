Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ömer Bayram'ın parmağının kırıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, rakibine 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışından koptu.

Sezon boyunca yaşanan talihsiz sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Ömer Bayram'dan geldi.

"PARMAĞI KIRILDI"

Maç sonu bir açıklama yapan teknik direktör Fatih Terim, "Bazen hiç olmadık şeyleri yaşıyorsunuz, Allah beterinden saklasın! Başımıza gelmedik kalmadık. Ömer Bayram’ın parmağı kırıldı? Haberiniz var mı? Yok." dedi.

Böylece Muslera, Andone, Luyindama, Falcao ve Lemina'nın ardından Ömer de sakatlar listesine girmiş oldu.