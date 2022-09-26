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    Önder Karaveli, Adanaspor'da

    TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı.
    • 26.09.2022 - 20:30
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 20:45
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    Önder Karaveli, Adanaspor'da

    1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da yeni teknik direktör Önder Karaveli oldu.

    Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Karaveli ile anlaşma sağlandığı ve 48 yaşındaki teknik adam için salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

    İşte Adanaspor'un açıklaması: "Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yaptığı görüşmeler sorunu prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 14:00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir"

    Önder Karaveli, Adanaspor da #1

    Beşiktaş'ta görev almıştı

    Önder Karaveli, geçen sezon Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Karaveli, sezon başında ise Beşiktaş'ta "Gelişim Direktörü" görevine getirilmişti.

    Önder Karaveli, Adanaspor da #2


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