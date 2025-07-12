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Orkun Kökçü, Beşiktaş için devleri reddetti

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Orkun Kökçü, transfer öncesinde ise birçok Avrupa devinin teklifini reddetti. İşte Orkun'un Beşiktaş için reddettiği takımlar...

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Orkun Kökçü, Beşiktaş için devleri reddetti

Beşiktaş son yılların en bomba transferlerinden birine imza attı...

Siyah-beyazlılar, Benfica'nın ve A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmayı başardı.

Yıldız futbolcunun kısa süre içinde siyah beyazlı takıma resmi imzayı atması beklenirken flaş transferle ilgili dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİNİ İSTEMEDİ: BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ

Öyle ki Orkun çocukluk aşkı için Avrupa'nın devlerini elinin tersiyle itti.

Oynadığı bölgede Avrupa'nın en tehlikeli oyuncuları arasında gösterilen milli yıldızımıza çok sayıda kulüpten teklif geldi.

Ancak Orkun Beşiktaş'tan başka bir kulübe transfer olmak istemediğini Benfica yönetimine ısrarla bildirdi.

KİMLER KİMLER YOK Kİ 

Transfer sürecinde yalnızca Beşiktaş’a odaklanan Orkun Kökçü'nün, siyah-beyazlı formayı giyebilmek adına Al-Nasr, Fenerbahçe, Galatasaray, Roma, Inter, Newcastle United, Manchester United, Tottenham ve Liverpool'u reddettiği ortaya çıktı.

Öte yandan 24 yaşındaki yıldız futbolcunun piyasa değeri şu anda 30 milyon euro seviyesinde.

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