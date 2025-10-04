Orkun Kökçü: Önde basmamız lazımdı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1'lik skorla tamamlandı.

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞANSLAR ÜRETTİK AMA YARARLANAMADIK"

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve öne geçmelerine rağmen avantajı koruyamadıklarını dile getiren Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık.

"BÖYLE BİR ŞEYİN OLMAMASI LAZIM"

Kökçü, özellikle ikinci yarıda fazla oyuncu avantajını kullanamadıklarını vurgulayarak eleştirilerde bulundu: