Osimhen'in gelişini 2 milyondan fazla taraftar takip etti

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için Napoli ile tüm detaylarda anlaşma sağladı. İstanbul’a doğru yola çıkan Osimhen için kulübün resmi hesabından da ilk paylaşım geldi.

"SOLO IL GALA" PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İtalyan basınında ses getiren “Solo il Gala” (Sadece Galatasaray) ifadesi, bu kez doğrudan Osimhen’in sosyal medya hesabında yer aldı. Galatasaray, uçağa binen oyuncunun görüntülerine bu ifadeyi de ekleyerek taraftarla buluşturdu.

GELİŞ SAATİ DUYURULDU

Galatasaray, Osimhen’in İstanbul’a geliş saatini de açıkladı. Yıldız golcünün bu akşam 21.30 – 22.00 aralığında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapması bekleniyor. İnişin ardından sağlık kontrolleri yapılacak.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Transfer süreci büyük heyecan yaratırken, Osimhen gece yarısı yaptığı paylaşımlarla taraftarın coşkusunu artırdı. Önce Galatasaray arması, ardından özel uçaktan fotoğraflar paylaşan yıldız oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

2 MİLYON KİŞİ TAKİP ETTİ

Osimhen’in uçağının takibini içeren Galatasaray YouTube yayını rekor ilgi gördü. Canlı yayını 2 milyondan fazla kişi izleyerek takımıyla buluşma anına ortak oldu.