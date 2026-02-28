Abone ol: Google News

Paul Onuachu kafasını çalıştırıyor: 3 büyüklerle eşit sayıda attı!

Yayınlama:
Paul Onuachu kafasını çalıştırıyor: 3 büyüklerle eşit sayıda attı!
Haber Merkezi Haber Merkezi

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alırken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yarışıyor.

Süper Lig’de son olarak Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor, attığı 48 golün 15’ini kafa vuruşlarıyla kaydetti.

Ortaya çıkan istatistik, bordo-mavililerin hava toplarındaki üstünlüğünü gözler önüne serdi.

KAFA VURUŞLARIYLA 7 GOL ATTI

Trabzonspor'un kafa vuruşlarıyla attığı gollerde ise başı çeken isim Paul Onuachu oldu.

Onuachu, bu sezonki 7 golünü kafa vuruşuyla kaydetti.

3 BÜYÜKLERLE EŞİT SAYIDA

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, takım halinde bu haftaya kadar 7'şer kafa golü bulabildi.

Öte yandan Paul Onuachu, son 6 maçta 7 gol atarken toplam gol sayısını da 18'e yükseltti.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

21 maçta 18 gol atarak gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Nijeryalı futbolcu, Türkiye Kupası’nda ise forma giydiği 2 maçta 1 gol kaydetti.

Karadeniz ekibiyle bugüne kadar çıktığı 48 maçta ise 36 gol ve 6 asist yapan Onuachu, Trabzonspor kariyerini gol krallığıyla süslemeyi hedefliyor.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar