Paul Onuachu kafasını çalıştırıyor: 3 büyüklerle eşit sayıda attı!

Süper Lig’de son olarak Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor, attığı 48 golün 15’ini kafa vuruşlarıyla kaydetti.

Ortaya çıkan istatistik, bordo-mavililerin hava toplarındaki üstünlüğünü gözler önüne serdi.

KAFA VURUŞLARIYLA 7 GOL ATTI

Trabzonspor'un kafa vuruşlarıyla attığı gollerde ise başı çeken isim Paul Onuachu oldu.

Onuachu, bu sezonki 7 golünü kafa vuruşuyla kaydetti.

3 BÜYÜKLERLE EŞİT SAYIDA

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, takım halinde bu haftaya kadar 7'şer kafa golü bulabildi.

Öte yandan Paul Onuachu, son 6 maçta 7 gol atarken toplam gol sayısını da 18'e yükseltti.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

21 maçta 18 gol atarak gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Nijeryalı futbolcu, Türkiye Kupası’nda ise forma giydiği 2 maçta 1 gol kaydetti.

Karadeniz ekibiyle bugüne kadar çıktığı 48 maçta ise 36 gol ve 6 asist yapan Onuachu, Trabzonspor kariyerini gol krallığıyla süslemeyi hedefliyor.