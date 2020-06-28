Pereira: Bizden rahatsız oluyorlar

Trabzonspor-Ankaragücü maçında penaltıya sebebiyet veren Pereira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

1-1 sona eren mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Pereira, bazı kesimlerin Trabzonspor'un başarısından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

"RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Pereira, "Trabzonspor'un kazandığı bir puan değil, kaybettiği iki puan var. Bize verilen penaltı penaltı değil. Trabzonspor'un başarısı bazılarını rahatsız etmeye başladı ancak şunu bilsinler ki biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz ve son ana kadar şampiyonluk yarışında olacağız." dedi.