Dolar
6.8567
0.0102%
Euro
7.6936
0.0077%
Altın
1771.5
0.4542%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.681
0.4868%
Bitcoin
63813.64
-0.8289%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Pereira: Bizden rahatsız oluyorlar

    Trabzonspor-Ankaragücü maçında penaltıya sebebiyet veren Pereira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 10:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Pereira: Bizden rahatsız oluyorlar #1

    Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

    1-1 sona eren mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Pereira, bazı kesimlerin Trabzonspor'un başarısından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

    "RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

    Pereira, "Trabzonspor'un kazandığı bir puan değil, kaybettiği iki puan var. Bize verilen penaltı penaltı değil. Trabzonspor'un başarısı bazılarını rahatsız etmeye başladı ancak şunu bilsinler ki biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz ve son ana kadar şampiyonluk yarışında olacağız." dedi.

    Pereira: Bizden rahatsız oluyorlar #2

    Görüş Bildir