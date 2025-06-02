Profesyonel futbol liglerinde 2024-2025 sezonu sona erdi

AA & Ensonhaber

Profesyonel liglerde 2024-2025 sezonu tamamlanırken, ligler gelecek sezon 65 ilden 139 takımın katılımıyla oynanacak.

Kayseri'deki 2. Lig play-off finaliyle tamamlanan 2024-2025 sezonunda en son bir üst lige yükselen ekip, Vanspor FK oldu.

Profesyonel liglerdeki 12 takım bir üst lige çıkarken, 26 ekip küme düştü. Bölgesel Amatör Lig'den de 12 takım, gelecek sezon 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.

65 İLDEN 139 TAKIM

Gelecek sezon 65 ilden 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde Süper Lig'de 18, 1. Lig'de 20, 2. Lig'de 37 ve 3. Lig'de 64 takım yer alacak. Bu sayı 2026-2027'de 128'e ve 2027-2028'de 120'ye düşecek.

Adıyaman, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Siirt, Sinop, Şırnak ve Tunceli'den temsilcinin bulunmayacağı liglerde İstanbul'dan katılacak 21 ekipten 7'si Süper Lig'de mücadele edecek.

İzmir'den 10, Ankara'dan ise 8 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde, Bursa'dan 7, Antalya'dan 5, Adana, Balıkesir, Muğla, Ordu, Rize ve Trabzon'dan üçer takım yer alacak.

BURSASPOR, 2. LİG'E ÇIKTI

2009-2010 Süper Lig şampiyonu ve 50 yıl Süper Lig tecrübesi bulunan Bursaspor, 3. Lig'den 2. Lig'e çıktı.

Süper Lig'de 42 sezon yer alan Altay ile 8 sezon Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, 3. Lig'e geriledi.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor da 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON GALATASARAY

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Bodrum FK, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor, küme düştü. Daha önce Süper Lig tecrübesi bulunan ekiplerden Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, tekrar Süper Lig'e döndü.

Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü'nün düştüğü 1. Lig'in yeni takımlarından Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, ilk kez Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

DÜŞENLER VE ÇIKANLAR

Süper Lig

Şampiyon: Galatasaray

Düşenler: Bodrum FK, Sivasspor, Hatayspor, Adana Demirspor

1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük

Düşenler: Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü

TFF 2. Lig

1. Lig'e çıkanlar: Sarıyer, Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, Vanspor FK

Düşenler: Afyonspor, Altay, Karaköprü Belediyespor, Giresunspor, Nazillispor, Diyarbekirspor

TFF 3. Lig

TFF 2. Lig'e çıkanlar: Bursaspor, Muğlaspor, Aliağa Futbol, Mardin 1969

Düşenler: Ergene Velimeşespor, Kuşadasıspor, 23 Elazığ FK, Adıyaman FK, Nevşehir Belediyespor, Kelkit Hürriyetspor, Viranşehir Belediyespor, 1922 Konyaspor, Bayburt Özel İdarespor, 7 Eylül Turgutlu 1984, Denizlispor, Büyükçekmece Tepecikspor

Bölgesel Amatör Lig

TFF 3. Lig'e çıkanlar: 12 Bingölspor, 1926 Bulancakspor, Malatya Yeşilyurtspor, Kilis Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Eskişehirspor, Denizli İdmanyurdu Güreller, Fethiye İdmanyurdu, Yeşil Yalova, Galata, Suvermez Kapadokyaspor, İnkılap