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Radamel Falcao gollerle döndü

Radamel Falcao gollerle döndü

Sakatlığı sebebiyle bu sezon ligde sadece 11 maça çıkabilen Radamel Falcao, toplam 7 gol kaydetti. Kolombiyalı futbolcu, bu haliyle bile Fenerbahçeli Samatta'dan daha çok katkı sağladı.