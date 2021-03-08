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    Radamel Falcao gollerle döndü

    Radamel Falcao gollerle döndü

    Sakatlığı sebebiyle bu sezon ligde sadece 11 maça çıkabilen Radamel Falcao, toplam 7 gol kaydetti. Kolombiyalı futbolcu, bu haliyle bile Fenerbahçeli Samatta'dan daha çok katkı sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 10:41
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    Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

    Sarı-kırmızılı takımın iki golü de Radamel Falcao'dan geldi.

    GOL SAYISINI 7'YE ÇIKARDI

    Mostafa Mohamed'in yokluğunda forma şansı bulan Kolombiyalı forvet, toplam gol sayısını 7'e çıkardı.

    Radamel Falcao gollerle döndü #1

    Sakatlıklar sebebiyle bu sezon sadece 11 maçta oynayan 35 yaşındaki oyuncu, bu haliyle bile Fenerbahçeli Samatta'dan daha çok katkı sağladı.

    SAMATTA'NIN 4 GOLÜ VAR

    Ligde 20 maça çıkan Tanzanyalı futbolcunun ise sadece 4 golü bulunuyor.

    Radamel Falcao gollerle döndü #2

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