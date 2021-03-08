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Radamel Falcao gollerle döndü
Sakatlığı sebebiyle bu sezon ligde sadece 11 maça çıkabilen Radamel Falcao, toplam 7 gol kaydetti. Kolombiyalı futbolcu, bu haliyle bile Fenerbahçeli Samatta'dan daha çok katkı sağladı.
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 10:14
- Güncelleme : 08.03.2021 - 10:41
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takımın iki golü de Radamel Falcao'dan geldi.
GOL SAYISINI 7'YE ÇIKARDI
Mostafa Mohamed'in yokluğunda forma şansı bulan Kolombiyalı forvet, toplam gol sayısını 7'e çıkardı.
Sakatlıklar sebebiyle bu sezon sadece 11 maçta oynayan 35 yaşındaki oyuncu, bu haliyle bile Fenerbahçeli Samatta'dan daha çok katkı sağladı.
SAMATTA'NIN 4 GOLÜ VAR
Ligde 20 maça çıkan Tanzanyalı futbolcunun ise sadece 4 golü bulunuyor.