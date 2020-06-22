Rıdvan Dilmen, endirekt vuruş kararını değerlendirdi

Galatasaray ile Gaziantep maçı hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, Alper Ulusoy'un, verdiği endirekt vuruş kararı hakkında, "Daha önce 6 saniye kuralını ihlal etmediyse, yorumculuğu bırakırım" dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Galatasaray-Gaziantep karşılaşmasını yorumladı.

Maçın son anlarında yaşanan 6 saniye kuralının ihlaliyle ilgili de konuşan Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi.

''YORUMCULUĞU BIRAKIRIM''

Ulusoy'un daha önce yönettiği karşılaşmaların en az 5-6 pozisyonda aynı kural ihlaline düdük çalmadığını belirten Dilmen, aksinin ispatlanması halinde ise yorumculuğu bırakacağını söyledi.

Karşılaşmanın ardından NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında konuşan Dilmen, ''Birkaç yıldır, bırakın iyi niyetli olduklarını kötü niyetli olduklarını düşünüyorum. Doğrulara verilen kararları tartışıyorsak durum çok vahim demektir. Alper Ulusoy'un bundan önce son yönettiği maçta eğer en az 5 pozisyonda 6 saniye kuralı ihlal edilmediyse ben yorumculuğu bırakacağım. 4 olursa kabul etmiyorum, 5 tane! Çok iddialı konuştum şimdi ama sözümü de geri almayacağım." ifadelerini kullandı.

''HAKEM CİN GİBİ''

Ünlü spor yorumcusu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Bravo hakeme, cin gibisin. 150 maçta vermedin bu maçta verdin, helal olsun. Türk futbolunun dizaynında sorun var. Kuralları biliyorsunuz uygulamıyorsunuz. Sezon sonunda medyaya, lobilere bakıp öyle karar veriyorsunuz."