Rıdvan Dilmen: Garantilemeden şampiyonluk verilemez Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in mevcut puan durumuna göre tescil edilmesiyle ilgili çıkan haberler hakkında konuştu. Dilmen, "Matematiksel olarak garantilenmediği sürece, onanması mümkün değil" dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Yüzde Yüz Futbol" adlı programda 12 Haziran'da başlaması beklenen Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu.

"MAÇLARIN İSTANBUL'DA OYNANMASI G.SARAY'IN LEHİNE OLUR"

Dilmen, "Her kulübün kendi politikası vardır. Maçların tamamının İstanbul'da olması Galatasaray'ın lehinedir. Trabzonspor'un da lehinedir ama istememelerine de saygı duymak lazım. Her takımın fikstürü belli. THY ile görüşmeler yapılacaktır. Devletin yardımcı olabileceği yerlerde, yardımcı olunacaktır." dedi.

"GARANTİLEMEDEN ŞAMPİYONLUĞUN ONANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Spor yorumcusu, "Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun, Abdurrahim beyin teklifine (Maçlar İstanbul'da oynansın) hayır demesi doğaldır. Anlaşılmıştır ve aslında sonuçlanmıştır. Birkaç hafta sonra ligler durdurulmak zorunda kalınırsa diye bir şey var. Biz hiçbir şey olmayacak gibi davranalım. 2 hafta sonra Trabzonspor ikinciliğe düştü, X kulüp lider oldu diyelim, evet şu takım şampiyon oldu deme şansı yok TFF'nin. Olmaz öyle bir şey. Matematiksel olarak garantilenmediği sürece, şampiyonluğun onanması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.