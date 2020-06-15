Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Allah'ın sopası yok

Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, karşılaşmanın ardından geçen seneden alacakları olduğuna vurgu yaparak, ''Hak yerini buldu'' dedi.

Geçtiğimiz sezon oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik galibiyetiyle sona eren Rizespor-Galatasaray karşılaşmasının ardından başkan Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'a sert tepki göstermişti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kartal, ''Silahım olsa hakemi vururdum. Kendime nasıl hakim olayım. Öyle bir şey demedim.Ama insanın yanında silahı olsa bunlar insanı katil eder.'' ifadelerini kullanmıştı.

Rizespor Başkanı: Silahım olsa hakemi vururdum - İZLE

''ALLAH'IN SOPASI YOK''

Dün sahasında Galatasaray'ı konuk eden ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan taraf olan Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi.

Geçen seneden alacakları olduğunun altını çizen Hasan Kartal, ''Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah’ın sopası yok. Muslera’ya çok üzüldüm, bunlar futbolda var. Keşke Muslera sakatlanmasaydı da kazanmasaydık.'' şeklinde konuştu.