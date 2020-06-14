Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig, uzun bir aranın ardından bu hafta yeniden start almıştı.

Ligin 27. haftasında Galatasaray, bugün saat 21.00'de Rizespor deplasmanına çıkacak.

İLK 11'LER

Karşılaşmanın ilk 11'leri ise şu şekilde:

Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Meljnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao.