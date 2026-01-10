Rizespor, Jesurun Rak-Sakyi ile yollarını ayırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de mücadele eden Rizespor'da bir veda yaşandı.

Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki Gana asıllı İngiliz hücum oyuncusu Jesurun Rak-Sakyi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

"FUTBOL KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesurun Rak-Sakyi'nin geçici sözleşmesi, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace Kulübünün geri çağırma talebi ve kulübümüzün onayı doğrultusunda karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Sakyi'ye sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.