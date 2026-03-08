Rizespor'a Antalyaspor karşısında tek gol yetti

Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Rizespor ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, ev sahibi takım oldu.
Rizespor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
GALİBİYET GOLÜ PENALTIDAN GELDİ
Rizespor'a galibiyeti getiren golü, dakika 10'da penaltıdan Qazim Laçi kaydetti.
ANTALYASPOR ÜÇ MAÇTIR KAZANAMIYOR
Recep Uçar'ın ekibi Rizespor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Öte yandan Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor'un ise ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 30 yaptı. Antalyaspor, 24 puanda kaldı.
RİZESPOR, TRABZONSPOR'LA KARŞILAŞACAK
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Rizespor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.