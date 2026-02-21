Trabzonspor'dan Ernest Muçi için indirim talebi

Beşiktaş’tan Trabzonspor’a kiralanan Ernest Muçi, Karadeniz ekibinde adeta kendini buldu...

Trabzonspor'da müthiş bir sezon geçiren Muçi, bordo-mavili ekibe katıldıktan tüm hünerlerini göstermeye başladı.

Öyle ki Muçi, ligde forma giydiği son 10 karşılaşmanın 8’inde gol buldu.

TEKKE'DEN RAPOR ÇIKTI

19 lig maçında 10 gol ve 3 asiste ulaşan Arnavut oyuncu, Türkiye Kupası’nda da 4 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı.

Trabzonspor’a son dönemdeki katkılarından dolayı taraftarın sevgilisi haline gelen, teknik direktör Fatih Tekke’nin de kalması konusunda rapor verdiği Muçi için Beşiktaş ile bir görüşme yapılması planlanıyor.

İki ekip arasındaki kiralık anlaşmasında, 1 milyon euroluk geçici transferinin dışında, 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLAYACAK

Ancak Karadeniz ekibinin, bunu daha aşağıya çekmek için çalışacağı vurgulandı.

Muçi'nin de, Trabzonspor’da gördüğü değer karşısında bordo-mavili ekiple yola devam etmeyi planladığı öğrenildi.