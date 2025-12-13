Roland Sallai'den bu sezonki ilk gol!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu.

Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılıların ikinci golü Macar futbolcu Roland Sallai'den geldi.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Mücadelenin 11. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skoru 2-0'a getirdi.

BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

28 yaşındaki futbolcu bu golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Maçta 11'de görev alan Roland Sallai, 90 dakika sahada kaldı.

"3 PUANI HAK ETTİK"

Maçın hemen ardından Macar futbolcu Roland Sallai açıklamalarda bulundu.

Şampyiyonluk mesajı veren tecrübeli futbolcu, "İyi bir maç çıkardık, 3 puanı hak ettik. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için bu maçları kazanmamız gerekiyor. Şu anda da mutluyuz." dedi.

YOĞUN MAÇ TEMPOSU

Maç temposu hakkında konuşan Sallai, "Kolay değil tabii ki ama işim bu. Takım için çalışmayı seviyorum. Sahada olmaktan mutlu oluyorum, bu şekilde." ifadelerini kullandı.