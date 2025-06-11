Sabri Sarıoğlu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrıldı

Sabri Sarıoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını belirtti.
"İLK ADIMLARINA TANIK OLDUĞUM HER OYUNCUMUZA MİNNETTARIM"
Genç futbolculara teşekkür eden Sarıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
150’nin üzerinde ay-yıldızlı formayı giymiş ve ardından bu kutsal görevde teknik direktörlük yapmış olmanın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. 2 yılı aşkın süredir birlikte görev yaptığım ekip arkadaşlarıma ve milli takım personeline teşekkür ederim. Aynı zamanda Türk futbolunun geleceği olan, bu uzun yolda yürüyüşlerinin ilk adımlarına tanık olduğum ve destek verdiğim her genç milli oyuncumuza minnettarım. Bu sürede her bir milli oyuncumuzla geçirdiğim her anın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. Onların Türk futboluna uzun yıllar emek vererek büyük başarılara başrol oynayacaklarına hiçbir şüphem yok.
ELİT TUR KADROSU NEDENİYLE ELEŞTİRİLMİŞTİ
UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için açıkladığı aday kadro sonrası eleştirilerin odağına yerleşen U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş camialarından yoğun tepkiler aldı.
UEFA GENÇLİK KUPASI'NDA FİNAL OYNAYAN GENÇLERE YER VERMEDİ
Trabzonspor cephesi, UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi başarılara imza atan U19 takımından yeterince oyuncunun milli takıma davet edilmemesini eleştirirken, Sarıoğlu’nun Inter ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını yerinde takip etmemesini de tepkiyle karşıladı.
Benzer bir rahatsızlık Beşiktaş’tan da geldi. Siyah-beyazlı kulüp, U19 Elit Ligi’nde gol krallığı yarışında öne çıkan genç forvet Adnan Karahisar’ın milli takım kadrosunda yer bulamamasını eleştirdi.
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