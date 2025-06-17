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Haber Merkezi

Unutulmaz spor spikeri Sabri Ugan, kanser hastalığına yakalandığını açıkladı.

Ugan, sosyal medya hesabından tedavi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu.

Birinci kemoterapiyi tamamladığını söyleyen 62 yaşındaki Ugan, yaşadıklarını ağlayarak anlattı.

"BİRİNCİ KEMOTERAPİYİ TAMAMLADIK"

Efsane spor spikeri, şunları dedi:

Yaklaşık 3 aydır sağlık sorunlarım var. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Biliyorum ki bu hastalığın öznesi benim. Bana düşen kuvvetli kalmak. Birinci kemoterapiyi tamamladık.

"HEMŞİRELER HAYATIMI KURTARDI"

Ölümden döndüğünü söyleyen Ugan, şu ifadeleri kullandı:

Yediğim baklavalar, börekler şekerimi 500'ün üzerine çıkarmış. Hemşireler hayatımı kurtardı. Onlara nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum.

"MÜCADELEYİ KAZANACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Sabri Ugan ile ilgili resmi hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, şu ifadeleri kullandı:

Tarihe geçen Şampiyonlar Ligi zaferlerimizin unutulmaz sesi sevgili Sabri Ugan. Bu mücadeleyi kazanacağından ve mikrofon başına yeniden geçeceğinden hiç şüphemiz yok.

SABRİ UGAN KİMDİR?

Sabri Ugan, 1963 yılında Sakarya’da doğdu.

1985 yılında Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu.

Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı.

Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6 onu editör olarak 1994'te transfer etti.

Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı.

Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı.

Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.