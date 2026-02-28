Sacha Boey, bu sezon 2. golünü attı

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile karşılaştı ve rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Fransız futbolcu Sacha Boey attı.

Müsabakanın 45+2. dakikada Lucas Torreira’nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Boay, sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

BU SEZON 2. GOLÜNÜ ATTI

25 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılarla bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı.

Fransız futbolcu, daha önce İstanbul’da Juventus ile oynanan müsabakada rakip fileleri havalandırmıştı.

Maça 11’de başlayan Sacha Boey, 90 dakika sahada kaldı.

"KENDİMİ GELİŞTİRDİM"

Galatasaray'ın ilk golünü atan Sacha Boey, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Boey, "İyi bir maç geçirdik. İyi bir iş çıkardık ve 3 puanı aldık. Oyuncu olarak kendimi geliştirdim, kendimi Galatasaray'ın hizmetine adayacağım ve daha da başarılı olacağım." ifadelerini kullandı.