Sadettin Saran, Bakan Osman Aşkın Bak ile görüştü

Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde, Fenerbahçe yönetimi tam kadro yer aldı.

BAŞARILAR DİLEDİ

Bakan Bak, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

Görüşmede Bakan Bak, Fenerbahçe'nin olimpik ve paralimpik branşlara en çok destek veren kulüp olduğunu vurgulayarak teşekkür etti.

'OLİMPİK VE PARALİMPİK BRANŞLARA EN ÇOK DESTEK VEREN KULÜP'

Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır’ın da bulunduğu görüşmenin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bakan Bak’a üzerinde sarı-lacivertli futbolcuların imzasının yer aldığı forma hediye etti.