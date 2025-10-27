Sadettin Saran: Biz hak yemeyen bir takımız

Süper Lig'in 10. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk oldu.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK galibiyetinin ardından gündemdeki bahis soruşturması hakkında açıklama yaptı.

"YAVAŞ YAVAŞ ORTAYA ÇIKIYOR"

Gündem hakkında konuşan Saran, şu ifadeleri kulandı:

"BİZ HAK YEMEYEN BİR TAKIMIZ"

Durumun takipçisi olacaklarını belirten Sadettin Saran şunları dedi:

Bütün olanlara rağmen takımımız önüne bakıyor. 90 dakika son derece istekli ve azimli bir takım vardı, her şeyini ortaya koydu. Herkes kenetlenmiş durumda. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik. İnşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz. Biz önümüze bakıyoruz. Başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Yönetimin ilgileneceğiz bir şey, futbolcuların ilgileneceğiz bir şey değil. Bunu ortaya çıkardılar, çıkaranları tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Ben umutluyum. Bunu iyi kullanıp, lehimize çevirip, çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecek. Tekrar federasyonumuzu ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Türk futbolu ve sporu adına bu adaletsiz sona erecek. Ben ona inanıyorum, biz umutluyuz.