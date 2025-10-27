Sadettin Saran'dan hakem ve bahis skandalına tepki

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalarla çalkalanıyor.

Öyle ki Başkan Hacıosmanoğlu, kameraların karşısına geçerek "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." ifadelerini kullandı.

"HACIOSMANOĞLU'NUN ÜZERİNE GİTMİŞ OLMASI MUTLU ETTİ"

Hacıosmanoğlu'nun sözleri sonrası ise ilk açıklama, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan geldi.

Saran, yaptığı açıklamada, Hacıosmanoğlu’nun kararlılığını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKIYOR"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis açıklamaları ile ilgili konuşan Saran, şunları söyledi:

"İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz! İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz! Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı! Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum! Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Takipçisi olacağız."