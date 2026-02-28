Fenerbahçe'den gönderilmişti: Jhon Duran'ın Zenit kariyeri hayal kırıklığıyla başladı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı, kış transfer döneminde de yollarını ayırdığı John Duran, yeni takımıyla kötü bir başlangıç yaptı.

Sarı-lacivertlilerde istenileni veremediği ve birkaç özel nedeni dolayısıyla sözleşmesi feshedilen Duran, Rus ekibi Zenit'e katılmıştı.

Zenit'in sahasında Kaliningrad'ı ağırladığı maça ilk 11'de başlayan Kolombiyalı forvet, 61 dakika sahada kaldı.

İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Zenit'in 1-0 kazandığı maçta oyunda bulunduğu sürede gol pozisyonuna giremeyen Kolombiyalı forvet, yalnızca 1 şut çıkartabildi.

Yalnızca gol yollarında değil ikili mücadelede de kötü performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcu, maçta Zenit adına en az topla buluşan isim oldu.

PERFORMANSI YERLERDE

Bunun yanı sıra girdiği 9 ikili mücadeleden yalnızca 2 kez galip ayrılan Duran, 4 hava topundan ise 3'ünü kaybetti.

Maç sonu gösterdiği performans sebebi ile taraftarların eleştirilerine maruz kalan Duran, sosyal medyadan çok sayıda hakaret aldı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Zenit ile çıktığı ilk maç olan hazırlık maçında da beklenileni veremeyen 22 yaşındaki futbolcu, rakibi ile tartışma yaşamıştı.

Fenerbahçe'de büyük maçlarda kazandırdığı puanlar ile akla kazınan Kolombiyalı, 21 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.