Hyeon-gyu Oh'tan Beşiktaş'a 50 milyon TL'lik gelir

Beşiktaş taraftarının yeni sevgilisi Hyeon-gyu Oh, sadece attığı gollerle katkı sağlamıyor.

Güney Koreli yıldız için Beşiktaş Tüpraş Stadı’nda imza düzenlendi.

Etkinlikte büyük bir izdiham yaşandı.

İMZA GÜNÜNDE 'OH' İZDİHAMI

Siyah-beyazlı taraftarlar, Oh gelmeden önce imza töreni için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

Tam 2 saat 50 dakika aralıksız olarak taraftarlara imza dağıtan Koreli oyuncu, kulübün kasasını doldurdu.

KASAYI DOLDURDU: 50 MİLYON TL GELİR...

Siyah-beyazlı kulüp, etkinlik sonunda 50 milyon lira gelir elde etti.

Güney Koreli oyuncu, ülkesindeki bir medya kuruluşuna verdiği demeçte mutluluğunu dile getirirken "Kariyerimde çok önemli bir sayfa açtım. Çok isabetli bir tercih yaptığımı hemen anladım. Beşiktaş taraftarı beni sahiplendi. En çok ihtiyacım olan şeyi sağladılar. Ben de onların sevgisine layık olmak için daha fazla çalışma motivasyonu kazandım. Bu ortamda Dünya Kupası’na da en iyi şekilde hazırlanıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.