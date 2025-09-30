Sakaryaspor 7 yabancıyla oynadı: Hükmen mağlubiyet gündemde

1. Lig'in 8. haftasında şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

1’inci Lig’in 8’inci haftasında dün Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, mücadele 0-0’lık skorla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, karşılaşmaya Jakub Szumski, Kolovetsios, Vukovic ve Kakuta’nın sahada olduğu 11’le başladı.

7 YABANCI OYUNCUYLA OYNADILAR

İkinci yarıda ise teknik direktör Serhat Sütlü, 62’nci dakikada Ben Yedder’i, 75’inci dakikada Kobiljar’ı ve 83’üncü dakikada Akuazaoku’yu oyuna aldı.

Bu değişikliklerle birlikte Sakaryaspor, sahada 7 yabancı oyuncu ile yer aldı.

SİVASSPOR KURAL İHLALİ İÇİN BAŞVURDU

Böylece karşılaşmada kural ihlali yapıldığı gündeme geldi. Sivasspor’un kural ihlali nedeniyle federasyona başvurduğu öğrenildi.

TFF’nin maç raporuna göre karar vereceği ifade edildi.

KADRODA 8, SAHADA 6 YABANCI FUTBOLCU YER ALABİLİYOR

Kurallara göre sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcu bulundurulabilirken, yedeklerle birlikte kadroya toplam 8 yabancı futbolcu yazılabiliyor.