Caner Erkin yine kırmızı kart gördü

1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 40. dakikasında hakeme itiraz eden Caner Erkin, önce sarı kart gördü.

CANER YİNE OYUNDAN ATILDI

45+1'de ise Erkin, hakeme uzak bir noktada itirazın ardından topa vurduktan sonra ikinci kez sarı kartı gördü.

Erkin, böylelikle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Böylece Erkin, sezon boyunca şu ana dek 12 maçta 4 kez kırmızı kart görmüş oldu.

4. KIRMIZI KARTI OLDU

37 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bandırmaspor, Pendikspor, Ümraniyespor ve Sivasspor maçlarında kırmızı kart görerek toplamda 4 kez oyun dışı kaldı.

Kırmızı kart cezaları nedeniyle bu sezon 11 maçta forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun Sakaryaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.