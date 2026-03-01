Abone ol: Google News

Sakaryaspor ile Sarıyer yenişemedi

Sakaryaspor, 1. Lig'in 28. haftasında evinde Sarıyer ile golsüz berabere kaldı.

1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 sona erdi.

Ligde son olarak Aralık ayında kazanan Sakaryaspor, bu beraberlikle 25 puana yükseldi. Sarıyer, puanını 35 yaptı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Sakaryaspor, ligin gelecek haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sarıyer, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

