Sakaryaspor, Sarıyer deplasmanında kazandı

1. Lig'in 9. haftasında Sarıyer, evinde Sakaryaspor'u ağırladı.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-1 Sakaryaspor üstünlüğüyle noktalandı.

KAZANAN SAKARYASPOR

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller, 60. dakikada Eren Erdoğan ve 90+1. dakikada Umechi Akuazaoku'dan geldi.

Sarıyer'in tek golü, 78. dakikada Julien Anziani'den geldi.

İKİ PENALTI KAÇTI

Sarıyer, 18. dakikada Adrien Regattin ile, 90+7. dakikada ise Khouma Babacar ile penaltı vuruşlarından yararlanamadı.

90+7. dakikada Khouma Babacar'ın penaltısı kaleciden döndükten sonra Julien Anziani tamamlayıp golü atsa da gol, ceza sahasına erken giriş sebebiyle geçerli sayılmadı.

SARIYER 4 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Yılmaz Vural yönetimindeki Sarıyer, ligde 4 puanda kalırken Sakaryaspor puanını 11'e çıkardı.

Sarıyer, gelecek hafta deplasmanda Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.