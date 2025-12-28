Samet Akaydin'in nikah şahitleri Galatasaraylı futbolcular oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un formasını giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydin, uzun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar ile dünyaevine girdi.

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin'ın nikah töreni esnasında şahitliklerini yapan arkadaşları dikkat çekti.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Milli oyuncunun şahitleri arasında Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Formasını giydiği dönemde yetersiz performans gerekçesiyle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini bir hayli çeken Samet Akaydin'ın bu tercihi de Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, Samet Akaydin'ın hiçbir Fenerbahçeli eski takım arkadaşını şahit olarak göstermemesini eleştirdi.