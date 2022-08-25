Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Trabzonspor, büyük bir gelirden mahrum kaldı

Şampiyonlar Ligi play off turunda Kopenhag'a yenilerek havlu atan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan büyük gelirden de yararlanamayacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, 2-1'in rövanşında Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı.

Grup aşamalarına kalamayan bordo-mavililer, gelecek olan büyük geliri de elde edemedi.

20 milyon euroyu elde edemeyecek

Grup aşamalarına kalan takımlara verilen giriş parası 14 milyon 800 bin euroluk gelirden olan Trabzonspor, katsayı uygulamasından da elde edeceği 2 milyon 274 bin euroluk ek gelirden de mahrum kalmış oldu.



TV gelirinden de 3 milyon euro civarında bir gelir elde etmesi beklenen Trabzonspor, 20 milyon euro civarında bir rakamı kaçırmış oldu.





Avrupa Ligi'nde şansını deneyecek

Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, grup aşamalarının giriş ücreti olan 3 milyon 630 bin euro elde edecek.



