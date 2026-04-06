Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı

Ünlü Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, sağlık sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor.

Lucescu son olarak kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi görüyordu.

Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA VAR

Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.