Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son durum

Süper Lig'de 28. hafta dev derbilere sahne oldu.

Tabii hal böyle olunca zirve hattında şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Trabzonspor karşılaştı.

Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

TRABZON, GALATASARAY'I YENDİ

Alınan galibiyetle birlikte bordo-mavililer şampiyonluk potasına girdi.

Trabzonspor'un Galatasaray'ı mağlup etmesiyle yeniden şekillenen şampiyonluk yarışına bu kez de Fenerbahçe eklendi.

FENERBAHÇE SON DAKİKADA 3 PUANI ALDI

Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırladı.

Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı son dakikada gelen penaltı golüyle mağlup etti.

Sarı-lacivertliler böylelikle Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada hata yapmadı.

ZİRVE HATTI KARIŞTI...

1 maçı eksik olan sarı-kırmızılılar ise, son haftalara girilirken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

İşte Süper Lig'de 28. haftanın ardından oluşan puan durumu...