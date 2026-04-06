Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son durum

Süper Lig'de Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından Fenerbahçe de Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup edince zirvede yarış kızıştı. 1 maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, son haftalara girilirken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 28. hafta dev derbilere sahne oldu.
Tabii hal böyle olunca zirve hattında şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Trabzonspor karşılaştı.
Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
TRABZON, GALATASARAY'I YENDİ
Alınan galibiyetle birlikte bordo-mavililer şampiyonluk potasına girdi.
Trabzonspor'un Galatasaray'ı mağlup etmesiyle yeniden şekillenen şampiyonluk yarışına bu kez de Fenerbahçe eklendi.
FENERBAHÇE SON DAKİKADA 3 PUANI ALDI
Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırladı.
Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı son dakikada gelen penaltı golüyle mağlup etti.
Sarı-lacivertliler böylelikle Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada hata yapmadı.
ZİRVE HATTI KARIŞTI...
İşte Süper Lig'de 28. haftanın ardından oluşan puan durumu...