Samsunspor, Eyüpspor'a 3 attı

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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

SAMSUNSPOR, 3 GOLLE KAZANDI

Samsunspor'a galibiyeti getiren ilk iki golü Landry Dimata attı. Dimata, 4 ve 61. dakikalarda fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibinin diğer golü 90+5. dakikada Marius'tan geldi.

THIAM, PENALTI KAÇIRDI

Eyüpspor'da Mame Thiam, 74. dakikada penaltıyı değerlendiremedi.

SAMSUNSPOR'DAN ART ARDA İKİNCİ GALİBİYET

Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 57 puana yükseldi. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Eyüpspor, 50 puanda kaldı.

EYÜPSPOR'UN RAKİBİ KASIMPAŞA

Samsunspor, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ve ardından sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.