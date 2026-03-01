Samsunspor - Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç golsüz eşitlikle sona erdi.

FINK YİNE BERABERE KALDI

Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 32 puana yükseldi. Gaziantep FK da puanını 29 yaptı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin gelecek haftasında Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda hafta arasında Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.