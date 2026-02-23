Sarıyer'den Adana Demirspor'a karşı 5 gollü galibiyet

1. Lig'in 27. haftasında Sarıyer, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sarıyer, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor, bu sezon kalesinde 115'inci golü gördü.

5 GOLLÜ GALİBİYET

Sarıyer'in gollerini 7'nci dakikada Enver Kulasin, 9'uncu dakikada Cebrail Karayel, 21'inci dakikada Marcos Silva, 30'uncu dakikada Batuhan Kör ve 72'nci dakikada Aytaç Kara kaydetti.

ADANA DEMİRSPOR 10 KİŞİ KALDI

Adana Demirspor'da Murat Eser, 45+5'inci dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla Sarıyer, puanını 34'e yükselterek haftayı 15'inci sırada tamamladı. Adana Demirspor ise eksi 39 puanla ligin son sırasındaki yerinde kaldı.

Gelecek hafta Sarıyer, deplasmanda Sakaryaspor ile; Adana Demirspor ise sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.