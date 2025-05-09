Segundo Castillo'nun leopar desenli takım elbisesi

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Ekvador kulübü Barcelona'nın teknik direktörü Segundo Castillo, karşılaşmalara çıktığı takım elbiseleriyle dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Son olarak Ekvador ekibi Barcelona, Copa Libertadores'te Arjantin ekibi River Plate ile karşı karşıya geldi.

Ekvador ekibinin teknik direktörü Castillo, River Plate'in karşısına bir kez daha ilgi çekici bir tarzla çıktı.

BU KEZ LEOPAR DESENLİ TAKIM ELBİSE TERCİH ETTİ

Castillo'nun bu seferki takım elbise tercihi leopar desenliydi.

Mücadele River Plate'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona ererken Castillo'nun takım elbisesi, karşılaşmadan daha çok konuşuldu.

İşte Castillo'nun paylaşım rekoru kıran tarzı...