Semih Kılıçsoy: Beşiktaş'taki misyonumu henüz tamamlamadım

Sezon başında Beşiktaş'tan İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Semih, Beşiktaş günleri ve A Milli Takım ile ilgili görüşlerini paylaştı.

"BURASI ÇOK GÜZEL"

Kılıçsoy, sözlerine şöyle devam etti:

Burası çok güzel, çok güzel bir stadyum taraftarlarımız da iyi maç içinde coşkularını bize hissettiriyorlar. İnsanlar çok iyi Türk insanları gibi sıcak kanlı bizi çok seviyorlar. Kolay değildi benim için buraya gelmek. İlk defa yurt dışına transfer oluyorum, buranın dilini bilmiyorum, şehirle, ülkeyle alakalı bir şey bilmiyorum o yüzden zorlandım biraz ilk başlarda ama şimdi alıştım.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Milli Takım hakkında konuşan genç futbolcu, "18 yaşında Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda olmak önemliydi. Milli takım teknik direktörü Montella'nın beni burada ziyaret etmesi mutlu etti" dedi.

BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Beşiktaş'ta henüz misyonunu tamamlamadığını söyleyen Semih Kılıçsoy, "Beşiktaş'taki teknik direktör değişiklikleri beni etkiledi. Oradaki misyonumu henüz tamamlamadım. Mental açıdan çok zorlandığım bir dönem geçirdim. Fernando Santos beni en doğru rolde kullandı" şeklinde konuştu.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

10 milyon euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Cagliari'de 22 resmi maçta süre buldu.

Semih, bu karşılaşmalarda 4 kez ağları sarsmayı başardı.