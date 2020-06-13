A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerinin hocalarıyla Whatsapp'tan konuştu. Videoya çekilen görüntüler, Milli Takımlar hesabından paylaşıldı.

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO 2020 kura çekimi sonrası İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı gruba düşmüştü.

Güneş, koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenen turnuva öncesi kurulan bir Whatsapp grubunda rakiplerinin teknik direktörleriyle mesajlaştı.

"DAVET İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Vladimir Petkovic, Roberto Mancini ve Ryan Giggs ile konuşan 68 yaşındaki teknik adam, "Merhaba, davet için teşekkürler. Hayal etsene! Tüm koltukları satılmış Stadio Olimpico'da (Roma Olimpiyat Stadı) harika bir atmosfer. Ne his ama! Dikkat edin ve sağlıklı kalın." dedi.

Şenol Güneş EURO 2020'deki rakipleriyle mesajlaştı - İZLE