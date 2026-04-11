Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Beşiktaş'ın 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Salonu'nda düzenlendi.

Toplantıya kulüp başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve çok sayıda üye katıldı.

İlk olarak Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil tarafından faaliyetler değerlendirildi.

BORÇ 24 MİLYAR 362 MİLYON TL'Yİ BULDU

Ürkmezgil'den sonra kürsüye gelen Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün mali durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Şentürk, kulübün borcunu açıkladı.

Beşiktaş’ın borcunun, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL olduğu açıklandı.

EN SON 22 MİLYAR 531 MİLYON TL'YDİ

Öte yandan hatırlanacağı üzere, Beşiktaş’ın 31 Ağustos 2025 tarihindeki toplam borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olarak ilan edilmişti.

Son veriler ışığında, kulübün borç miktarının ağustos sonundan kasım sonuna kadar geçen sürede arttığı görüldü.