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    Serdar Dursun'a şans doğdu

    Fenerbahçe'de forvetlerin eksikliği Serdar Dursun için yeniden formayı kapma imkanı yarattı.
    • 03.12.2022 - 11:07
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    Serdar Dursun'a şans doğdu

    Fenerbahçe'de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi şekilde sakatlanan Joao Pedro'nun takımdan uzun süre ayrı kalacak olması Serdar Dursun'un önüne yeniden formayı kapma fırsatını çıkardı.

    Ara transfere kadar teknik direktör Jorge Jesus'un hamle oyuncusu olarak sahaya süreceği golcü futbolcu fırsatı iyi değerlendirmesi durumumda çok sevdiği Fenerbahçe'de kalıcı olabilecek.

    Valencia, İstanbul'a döndü

    Öte yandan Ekvadorlu Enner Valencia, formasını giydiği milli takımının 2022 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından dün İstanbul'a döndü.

    Serdar Dursun a şans doğdu #1


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