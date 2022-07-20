Serdar Saatçı özür diledi

Genç futbolcusu Serdar Saatçı, Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında yaşanan olayların ardından özür mesajı yayınladı.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı, Viktoria Plzen maçında yaşanan olayların ardından özür açıklaması yayınladı.

Saatçı yaptığı açıklamada; Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael, teknik ekip ve tüm takım arkadaşlarından özür dilediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

"Şerefinle oyna hakkınla kazan ilkesinden taviz vermedim"

İşte Serdar Saatçı'nın açıklaması: