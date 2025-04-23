Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor karşısında son dakikalarda yediği golle sahasında puan kaybı yaşadı.

Kayserispor'la 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Yalçın, kalan 6 haftada yaşanacak senaryoya dair çarpıcı bir tahminde bulundu.

"PUAN FARKININ AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, şunları dedi:

Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe camiasının 'Acaba olur muyuz?' diye bir soru işareti kafasında vardı. Maçtan sonra artık hiçbir Fenerbahçelinin bu sezonla ilgili herhangi bir beklentisinin olduğunu düşünmüyorum. Devam ederek söylüyorum bu puan farkının da açılacağını düşünüyorum. Puan farkı da açılacak.

"ŞAMPİYONLUKTAN ÜMİT KESİLDİ"

Şampiyonluk ümidinin kesildiğini belirten Sergen Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Oyuncular da artık şampiyonluktan ümidi kesmiş durumda, taraftar, yönetim, başkan ve teknik direktör de ümidini kesmiş durumda. Sen keserken rakibini de 2-3 kat güçlendirdin şu anda. Galatasaray taraftarı da 'Acaba buradan şampiyonluğu verir miyiz?' diye düşünürken artık onlarda acaba yok. Artık onlar da, 'Geçmiş olsun. Artık bu iş bitti, farkı daha da açarız.' diyorlar.