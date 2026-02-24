Sivasspor ligde 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı

Son olarak 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında galip gelemedi.

Ligin 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 23. haftada ise deplasmanda Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

24. haftada konuk olduğu Sarıyerspor'a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 25. haftada evinde Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.

HASRET SAKARYASPOR MAÇINDA SON BULDU

Ligin 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi dün ise sahasında Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.

SIRADAKİ RAKİP SERİKSPOR

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 27 haftalık bölümde 8'er galibiyet ve mağlubiyet ile 11 beraberlik alarak 35 puan topladı.

Sivasspor, ligin 28. haftasında 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak.