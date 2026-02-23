Sivasspor, Sakaryaspor'a 4 attı

1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Sakaryaspor'u konuk etti.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 4-1 kazandı.

Sivasspor'un gollerini 6 ile 20. dakikalarda Valon Ethemi , 16. dakikada Okan Erdoğan ve 90+2. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Sakaryaspor'un tek golü ise 26. dakikada Salih Dursun'dan geldi.

CANER ERKİN KIRMIZI GÖRDÜ

Sakaryaspor'un Salih Dursun'la bulduğu golün asistini yapan Caner Erkin, 45+1. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Karar sonrası adeta çılgına dönen Caner Erkin uzun süre hakeme itiraz etti. Tecrübeli sol bek oyundan büyük bir öfkeyle çıktı. Yaşananlar sonrası Caner Erkin'in bu sezon kart istatistiği gündem oldu.

12 MAÇTA 4. KIRMIZI

37 yaşındaki futbolcu bu sezon 12. maçında 4. kırmızı kartını gördü. Caner Erkin kırmızı kart gördüğü için toplamda 11 maçta forma giymedi.

İSMET TAŞDEMİR'LE İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde 3. maçında ilk galibiyetini alan Sivasspor, puanını 35'e yükseltti.

Teknik direktör Mustafa Balcı ile çıktığı ilk maçtan mağlup ayrılan Sakaryaspor ise 24 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Serik Spor ile karşılaşacak. Sakaryaspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.