Sivasspor taraftarından Gazze koreografisi

1. Lig’in 9. haftasında Sivasspor, Serikspor'u ağırladı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.

Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

GAZZE KOREOGRAFİSİ

Gazze’deki soykırıma sessiz kalmamak amacıyla yapılan koreografide "Dünya: 0 - Vicdan: 0" yazısı yer aldı.

Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da dikkatlice izledi.

SİVAS STADYUMU GAZZE İÇİN DOLDU

Karşılaşma öncesinde Sivasspor, maçtan elde edilecek tüm gelirlerin Gazze'ye bağışlanacağını duyurmuştu.

Bu anlamlı çağrıya sessiz kalmayan taraftarlar, 27 bin 532 kişilik Sivas 4 Eylül Stadyumu'nu doldurarak hem takımlarına destek oldu hem de Gazze halkına yardım eli uzattı.

Tribünlerde kırmızı-beyazlı renklerin yanı sıra Filistin bayrakları da dalgalandı.

Taraftarlar, "Gazze'deki soykırıma sessiz kalma" ve "Meşale Sivas'ta yandı, ışığı Gazze'ye ulaşacak" sloganlarıyla Filistin'e destek mesajı verdi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bu anlamlı destekte, Sivasspor taraftarı sadece futbol için değil; kardeşlik, dayanışma ve insanlık için tribünlerde yerini aldı.

Karşılaşma öncesi yapılan anonslarda da Filistin halkına destek vurgusu yapılırken, stat genelinde duygu dolu anlar yaşandı.

Tribünlerde Filistin'i simgeleyen balon da uçuruldu.

Ayrıca iki takımın futbolcuları da seremoniye ellerinde "Gazze'deki soykırıma sessiz kalma" yazılı pankartla çıktı.