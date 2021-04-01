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Şubat ayında menajerlere en fazla para harcayan Fenerbahçe

Şubat ayında menajerlere en fazla para harcayan Fenerbahçe

TFF'nin raporuna göre, Şubat ayında Süper Lig'de futbol menajerlerine en çok ödeme yapan kulüp Fenerbahçe oldu.