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- Şubat ayında menajerlere en fazla para harcayan Fenerbahçe
Şubat ayında menajerlere en fazla para harcayan Fenerbahçe
TFF'nin raporuna göre, Şubat ayında Süper Lig'de futbol menajerlerine en çok ödeme yapan kulüp Fenerbahçe oldu.
- AA
- 01.04.2021 - 06:57
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.
EN FAZLA HARCAMA FENERBAHÇE'DEN
TFF'nin hazırladığı futbol menajerlerine ödeme raporunda Süper Lig'den şu 5 kulüp yer aldı:
Çaykur Rizespor: 200.000 lira, 120.000 avro, 9.000 dolar
Fatih Karagümrük: 38.000 avro
Fenerbahçe: 5.663.420,31 lira, 3.221.879,84 avro
Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 lira
Gaziantep: 1.604.592 lira, 518.900 avro, 67.500 dolar