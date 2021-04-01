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    Şubat ayında menajerlere en fazla para harcayan Fenerbahçe

    TFF'nin raporuna göre, Şubat ayında Süper Lig'de futbol menajerlerine en çok ödeme yapan kulüp Fenerbahçe oldu.
    • AA
    • 01.04.2021 - 06:57
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    Şubat ayında menajerlere en fazla para harcayan Fenerbahçe

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.

    EN FAZLA HARCAMA FENERBAHÇE'DEN

    TFF'nin hazırladığı futbol menajerlerine ödeme raporunda Süper Lig'den şu 5 kulüp yer aldı:

    Çaykur Rizespor: 200.000 lira, 120.000 avro, 9.000 dolar

    Fatih Karagümrük: 38.000 avro

    Fenerbahçe: 5.663.420,31 lira, 3.221.879,84 avro

    Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 lira

    Gaziantep: 1.604.592 lira, 518.900 avro, 67.500 dolar

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